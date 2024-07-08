Попадание в детскую больницу «Охмадет» в Киеве. Фото: Telegram / Зеленский

Сегодня утром, 8 июля, российские оккупанты совершили ракетную атаку на украинские города, в частности, Киеве были «прилеты» по детской больнице «Охмадет». Про атаку сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Попадание в детскую больницу «Охмадет» в Киеве. Фото: Telegram / Зеленский

Россия выпустила более 40 ракет сегодня утром, отметил Зеленский.



Под ударами оказались Киев, Днепр, Кривой Рог, Краматорск, Покровск.



Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.



Напомним, ночью 8 июля 2024 года, страна-агрессор атаковала Украину шестью ракетами воздушного и наземного базирования.