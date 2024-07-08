Російські терористи атакували Україну понад 40 ракетами, пошкоджені житлові будинки та дитяча лікарня — Зеленський

Влучання у дитячу лікарню «Охмадит» у Києві. Фото: Telegram / Зеленський

Сьогодні вранці, 8 липня, російські окупанти здійснили ракетну атаку на українські міста, зокрема, в Києві були «прильоти» по дитячій лікарні «Охматдит». Про атаку повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Влучання у дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. Фото: Telegram / Зеленський

Росія випустила понад 40 ракет сьогодні вранці, зазначив Зеленський.



Під ударами опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Краматорськ, Покровськ.



Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дитячу лікарню.



Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.



Нагадаємо, вночі 8 липня 2024 року країна-агресор атакувала Україну шістьма ракетами повітряного та наземного базування.