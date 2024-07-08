Российские оккупанты ударили по Кривому Рогу: 10 погибших и много раненых

Оккупационная армия РФ сегодня, 8 июня, нанесла массированный удар по Украине, в частности, под удар попал Кривой Рог Днепропетровской области. По состоянию на сейчас известно о жертвах и раненых. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.



По его информации, основной удар был по административному зданию промышленного предприятия. Сейчас продолжается ликвидация последствий.



«Предварительно, 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых», — отметил он.



Вилкул добавил, что на месте работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения.



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