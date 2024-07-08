Російські окупанти вдарили по Кривому Рогу: 10 загиблих та багато поранених

Окупаційна армія РФ сьогодні, 8 червня, завдала масованого удару по Україні, зокрема, під удар потрапив Кривий Ріг Дніпропетровської області. Станом на сьогодні відомо про загиблих та поранених. Про це повідомив голова Ради оборони Олександр Вілкул.



За його інформацією, основний удар був по адміністративній будівлі промислового підприємства. Наразі триває ліквідація наслідків.



«Попередньо, 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 — тяжких», — зазначив він.



Вілкул додав, що на місці працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.



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