РФ ударила по детской больнице Охматдет»: под завалами люди

Россияне атаковали детскую больницу. Фото: ГСЧС

Во время сегодняшней ракетной атаки на Киев повреждено помещение Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», известно, что есть пострадавшие. Пациентов эвакуируют в коммунальные больницы города.



«Детская больница «Охматдет» в Киеве. Одна из важнейших не только в Украине, но и в Европе исключительно ДЕТСКАЯ больница. «Охматдет» спас и вернул здоровье тысячам детей», — написал президент Владимир Зеленский.



По словам главы государства, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи и люди.



Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что из разрушенного корпуса «Охматдета» 5 детей вывезли на перегоспитализацию.





Кроме того, Виктор Ляшко рассказал, что россияне нанесли удар по отделению токсикологии, в тот момент находились тяжелобольные дети на диализе.



«Дети не могут без этого жить — они на диализе. Повреждены: операционные, реанимационные, онкологическое отделение, где были чистые комнаты и имели специальный воздух и отдельный корпус», — сказал он.



Сейчас самое главное, по словам Ляшко, — помочь тем, кого можно достать из-под завалов и перевести тех кто пострадал по другим больницам. В свою очередь, он заявил, что жертвы есть.



В сети публикуют фото разрушенной детской больницы.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что сейчас известно о двух погибших и 15 раненых.



«Проводим спасательные работы, чтобы максимально быстро освободить из-под завалов людей. Это и дети, возможно, и врачебный персонал. Как минимум мы не можем выйти на связь с 2 врачами. У нас еще есть где-то 1:15-1:20, чтобы разобрать основные завалы, чтобы людям дать воздух», — рассказал он.



По его словам, погибших несовершеннолетних нет. В то же время есть вероятность, что под завалами могут быть дети.



Ранее мы писали, что российская армия атаковала Киев.