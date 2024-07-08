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РФ ударила по детской больнице Охматдет»: под завалами люди

08 июля 2024, 13:45

РФ ударила по детской больнице Охматдет»: под завалами люди

Россияне атаковали детскую больницу. Фото: ГСЧС Россияне атаковали детскую больницу. Фото: ГСЧС

Во время сегодняшней ракетной атаки на Киев повреждено помещение Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», известно, что есть пострадавшие. Пациентов эвакуируют в коммунальные больницы города. 

«Детская больница «Охматдет» в Киеве. Одна из важнейших не только в Украине, но и в Европе исключительно ДЕТСКАЯ больница. «Охматдет» спас и вернул здоровье тысячам детей», — написал президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи и люди.

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что из разрушенного корпуса «Охматдета» 5 детей вывезли на перегоспитализацию.



Кроме того, Виктор Ляшко рассказал, что россияне нанесли удар по отделению токсикологии, в тот момент находились тяжелобольные дети на диализе.

«Дети не могут без этого жить — они на диализе. Повреждены: операционные, реанимационные, онкологическое отделение, где были чистые комнаты и имели специальный воздух и отдельный корпус», — сказал он.

Сейчас самое главное, по словам Ляшко, — помочь тем, кого можно достать из-под завалов и перевести тех кто пострадал по другим больницам. В свою очередь, он заявил, что жертвы есть.

В сети публикуют фото разрушенной детской больницы.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что сейчас известно о двух погибших и 15 раненых.

«Проводим спасательные работы, чтобы максимально быстро освободить из-под завалов людей. Это и дети, возможно, и врачебный персонал. Как минимум мы не можем выйти на связь с 2 врачами. У нас еще есть где-то 1:15-1:20, чтобы разобрать основные завалы, чтобы людям дать воздух», — рассказал он.

По его словам, погибших несовершеннолетних нет. В то же время есть вероятность, что под завалами могут быть дети.

Ранее мы писали, что российская армия атаковала Киев

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