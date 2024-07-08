В Кривом Роге 9 июля объявили днем траура

Завтра, 9 июля, объявлено в Кривом Роге днем траура. Об этом сегодня сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
Напомним, оккупационная армия РФ утром 8 июля нанесла массированный удар по Украине, в частности, под удар попал Кривой Рог Днепропетровской области. На этот час известно об 11 погибших и 42 раненых.
По информации Вилкула, основной удар пришёлся по административному зданию промышленного предприятия. Сейчас продолжается ликвидация последствий.
Вилкул добавил, что на месте работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения.
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