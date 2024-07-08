У Кривому Розі 9 липня оголосили днем жалоби

Завтра, 9 липня, оголошено у Кривому Розі днем жалоби. Про це сьогодні повідомив голова Ради оборони Олександр Вілкул.

Нагадаємо, окупаційна армія РФ вранці 8 липня завдала масованого удару по Україні, зокрема, під удар потрапив Кривий Ріг Дніпропетровської області. На цю годину відомо про 11 загиблих та 42 поранених.

За інформацією Вілкула, основний удар припав на адміністративну будівлю промислового підприємства. Наразі триває ліквідація наслідків.

Вілкул додав, що на місці працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.