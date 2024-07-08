Днем 8 июля под российский обстрел попала Константиновка

В понедельник, 8 июля, после полудня российскому обстрелу подвергся город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

На опубликованных видео заметен поднимающийся к небу столб дыма после «прилёта».

К этому часу официальная информация о пострадавших или разрушениях в результате обстрела не поступала.

Напомним, российские военные в ночь на 5 июля обстреляли город Константиновку Донецкой области. Удар пришёлся в жилой многоквартирный дом. В результате обстрела и возникшего пожара дом был разрушен, пострадали люди.