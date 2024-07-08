Вдень 8 липня під російський обстріл потрапила Костянтинівка

У понеділок, 8 липня, по полудні російського обстрілу зазнало місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
На опублікованих відео помітний стовп диму, що піднімається після «прильоту».
Наразі офіційна інформація про постраждалих або руйнування внаслідок обстрілу не надходила.
Нагадаємо, російські військові в ніч проти 5 липня обстріляли місто Костянтинівку Донецької області. Під ударом опинився житловий багатоквартирний будинок. Внаслідок обстрілу та подальшої пожежі будинок зруйнований, постраждали люди.
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