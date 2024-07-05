В Константиновке разрушен многоквартирный дом в результате российского обстрела, есть раненые

Российские военные в ночь на 5 июля обстреляли город Константиновка Донецкой области. Удар пришёлся в жилой многоквартирный дом. Об этом сообщил Тelegram-канал «Типичная Константиновка».
«Попадание в двухэтажный многоквартирный дом. На месте возник пожар», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по свидетельству очевидцев, погибших нет. Однако есть раненые.
«Несколько квартир разрушены в ноль», — сообщает канал.
Напомним, днем 1 июля в Константиновке прогремели взрывы.
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