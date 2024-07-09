Некоторым категориям украинцев отменят плату за газ в Донецкой, Сумской и Харьковской областях

Для уязвимых категорий населения в трёх областях Украины отменят плату за газ зимой.

В правительстве решили отменить для украинцев, принадлежащих к уязвимым категориям, плату за газ. Они смогут бесплатно получить это топливо для использования зимой. Об этом говорится в сообщении Министерства реинтеграции, опубликованном в Facebook.

Отмечается, что правительство положило начало экспериментальному проекту, в ходе которого планируется обеспечить бесплатным сжиженным газом жителей прифронтовых регионов, которые сейчас оказались в самом тяжелом положении. С одной стороны — непрерывные обстрелы, с другой — постоянные отключения света, безработица, безденежье и неясные перспективы на грядущую зиму.

Первоначально в правительстве планировали реализацию этого проекта только в Харьковской области. Но впоследствии вице-премьер Ирина Верещук предложила распространить его еще на два региона — Сумскую и Донецкую области. Те с готовностью откликнулись на такое предложение и даже подготовили свои предложения к финальному документу, в котором будет изложен механизм распределения газа.

«В рамках гуманитарного реагирования мы хотим обеспечить бытовым газом как можно больше уязвимых граждан на прифронтовых территориях. Поэтому не будем ограничиваться Харьковщиной. Распространим проект на Сумскую и Донецкую области», — сообщила Ирина Верещук.

В рамках этого экспериментального проекта жители трех областей, принадлежащих к уязвимым категориям, смогут получить гуманитарную помощь на отопительный сезон в виде баллонов со сжиженным газом.

В сообщении также отмечается, что этим проектом совместно занимаются Минреинтеграции, Минэнергетики, областные военные администрации, а также руководство прифронтовых ОТГ и еще некоторые заинтересованные участники.