Деяким категоріям українців скасують плату за газ у Донецькій, Сумській та Харківській областях

Для вразливих категорій населення у трьох областях України скасують плату за газ узимку.

В уряді вирішили скасувати для українців в трьох областях, які належать до вразливих категорій, плату за газ. Вони зможуть безкоштовно отримати це паливо для використання взимку. Про це йдеться у повідомленні Міністерства реінтеграції, опублікованому у Facebook.

Зазначається, що уряд започаткував експериментальний проєкт, за яким планується забезпечити безкоштовним зрідженим газом жителів прифронтових регіонів, які зараз опинилися в найважчому становищі. З одного боку — безперервні обстріли, з іншого — постійні відключення світла, безробіття, безгрошів'я та неясні перспективи на зиму.

Спочатку в уряді планували реалізацію цього проєкту лише у Харківській області. Але згодом віцепрем'єр Ірина Верещук запропонувала поширити його ще на два регіони – Сумську та Донецьку області. Ті охоче відгукнулися на таку пропозицію і навіть підготували свої пропозиції до фінального документа, в якому буде викладено механізм розподілу газу.

«У межах гуманітарного реагування ми хочемо забезпечити побутовим газом якнайбільше вразливих громадян на прифронтових територіях. Тому не обмежуватимемося Харківщиною. Поширимо проєкт на Сумську та Донецьку області», — повідомила Ірина Верещук.

За цим експериментальним проєктом жителі трьох областей, що належать до вразливих категорій, зможуть отримати гуманітарну допомогу на опалювальний сезон у вигляді балонів зі зрідженим газом.

У повідомленні також наголошується, що цим проєктом спільно опікуються Мінреінтеграції, Міненергетики, обласні військові адміністрації, а також керівництво прифронтових ОТГ та ще деякі зацікавлені учасники.