Оккупированный Донецк утром попал под обстрел: повреждены жилые дома

Донецк утром попал под обстрел. Фото: Алексей Кулемзин

Сегодня утром, 9 июля, во временно захваченном Россией Донецке произошел обстрел. Под удар попал Киевский район. Об этом сообщил так называемый глава администрации города Алексей Кулемзин.



«Повреждены крыши, остекление и ограждения частных домов по ул. Сормовской, Орбиты, Гранатной и Зинина», — отметил он.





По его словам, информации о погибших и пострадавших нет.



Ранее мы писали, что 3 июля во временно захваченном Россией Донецке в очередной раз произошел обстрел. Известно о пострадавших.