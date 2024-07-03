В захваченном Донецке произошел обстрел: два человека госпитализированы

Сегодня, 3 июля, во временно захваченном Россией Донецке в очередной раз произошел обстрел. Известно о пострадавших. Об этом сообщил так называемый глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



По уточненной информации, под атаку попал Петровский район.



«В результате обстрела сегодня утром получили осколочные ранения мужчины 1967 и 1985 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы в больницы города», — отметил.



Ранее мы писали, что Буденовский район оккупированного Донецка попал под обстрел 22 июня. Известно о трех погибших.