Окупований Донецьк вранці потрапив під обстріл: пошкоджені житлові будинки

Донецьк уранці потрапив під обстріл. Фото: Олексій Кулемзін

Сьогодні вранці, 9 липня, у тимчасово захопленому Рос Донецьку відбувся обстріл. Під удар потрапив Київський район. Про це повідомив так званий голова адміністрації міста Олексій Кулемзін.



«Пошкоджено дахи, скління та огородження приватних будинків на вул. Сормівській, Орбіти, Гранатній та Зініна», — зустріч він.





За його словами, інформації про загиблих та постраждалих немає.



Раніше ми писали, що 3 липня у тимчасово захопленому Росією Донецьку вкотре стався обстріл. Відомо про постраждалих.