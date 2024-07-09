Армия РФ попала в жилой дом поселка под Краматорском: вспыхнул пожар

В Ямполе произошел пожар из-за обстрела. Фото: ГСЧС

Российская армия сегодня, 9 июля, в очередной раз атаковала поселок Ямполь Краматорского района Донецкой области. В результате удара по жилому дому вспыхнул пожар, спасатели ликвидировали возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Враг снова обстрелял поселок Ямполь, попав в жилой дом, в результате чего возник пожар. Лиманские спасатели, прибывшие на место происшествия, ликвидировали возгорание дома на площади 120 кв. м», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что пострадавших нет.



Кроме того, 8 июля в населенном пункте снова гремели взрывы, в следствие этого возникли 3 очага возгорания по трем разным адресам.



«Спасатели установили, что происходит горение 3 хозяйственных построек и сухой травы. Они оперативно ликвидировали пожары сооружений на площади 120 кв. м и 5 га сухой травы», — добавили в пресс-службе.



Ранее мы писали, что город Мирноград Донецкой области попал под обстрел ночью, 9 июля. В результате атаки есть повреждения.