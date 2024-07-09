Армія РФ влучила в житловий будинок у селищі під Краматорськом: спалахнула пожежа

У Ямполі сталася пожежа через обстріл. Фото: ДСНС

Російська армія сьогодні, 9 липня, вкотре атакувала селище Ямпіль Краматорського району Донецької області. Внаслідок удару по житловому будинку спалахнула пожежа, рятувальники ліквідували спалах. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Ворог знову обстріляв селище Ямпіль, поціливши в житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа. Лиманські рятувальники, які прибули на місце події, ліквідували загоряння будинку на площі 120 кв. м», — йдеться у повідомленні.





У відомстві наголосили, що постраждалих немає.



Крім того, 8 липня в населеному пункті знову лунали вибухи, внаслідок цього виникли 3 займання за трьома адресами.



«Рятувальники встановили, що відбувається горіння 3 господарських будівель та сухої трави. Вони оперативно ліквідували пожежі споруд на площі 120 кв. м та 5 га сухої трави», — додали у пресслужбі.



Раніше ми писали, що місто Мирноград Донецької області потрапило під обстріл уночі 9 липня. Внаслідок атаки є пошкодження.