Россияне ударили по предприятию в Мирнограде

Город Мирноград Донецкой области попал под обстрел сегодня ночью, 9 июля. В результате атаки есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Мирноградской городской военной администрации.
«Ориентировочно в 4:30 подверглась обстрелу территория города Мирноград. Повреждено складское помещение промышленного предприятия», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что информация о пострадавших и погибших не поступала.
Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ за 8 июля ударила по Донецкой области. В результате атаки 4 людей погибли и 10 ранены.
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