Россияне ударили по предприятию в Мирнограде

Город Мирноград Донецкой области попал под обстрел сегодня ночью, 9 июля. В результате атаки есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Мирноградской городской военной администрации.



«Ориентировочно в 4:30 подверглась обстрелу территория города Мирноград. Повреждено складское помещение промышленного предприятия», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что информация о пострадавших и погибших не поступала.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ за 8 июля ударила по Донецкой области. В результате атаки 4 людей погибли и 10 ранены.