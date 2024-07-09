Украина подписала соглашение с ЕС о финансовой помощи на более 5 млрд евро

В Украине подписано финансовое соглашение с Европейским Союзом, в котором обозначено получение грантовой помощи в рамках Ukraine Facility в размере 5,27 млрд евро в течение следующих четырех лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики.



Соглашение подписала первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.



«Правительство финализировало договоренность между Украиной и ЕС в рамках Ukraine Facility. Подписание Соглашения о привлечении грантовой поддержки на 5,27 млрд евро в течение ближайших четырех лет будет способствовать стабилизации макроэкономической и финансовой ситуации в стране и обеспечит необходимые ресурсы для поддержки ключевых секторов экономики. Это последнее соглашение, которое необходимо для того, чтобы полностью запустилась программа Ukraine Facility. Мы благодарны ЕС за помощь в восстановлении Украины и создание новых инвестиционных возможностей в долгосрочной перспективе», — подчеркнула Свириденко.



В ведомстве добавили, что бюджетная поддержка в рамках первой составляющей программы, включая кредитные и грантовые средства, составляет 38,27 млрд евро. Программа обеспечит поступление траншей в соответствии с квартальным графиком выполнения индикаторов. В 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки, из которых 3 млрд евро будет грантовой помощью.



Ранее мы писали, что в украинский государственный бюджет поступил транш от Европейского Союза объемом 1,9 млрд евро в рамках помощи программы Ukraine Facility.