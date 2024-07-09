Україна уклала угоду з ЄС щодо фінансової допомоги на понад 5 млрд євро

Україна уклала фінансову угоду з Європейським Союзом, в якій зафіксоване отримання грантової допомоги в межах Ukraine Facility у розмірі 5,27 млрд євро протягом наступних чотирьох років. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки.
Угоду підписала перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.
«Уряд фіналізував домовленість між Україною та ЄС в межах Ukraine Facility. Підписання Угоди щодо залучення грантової підтримки на €5,27 протягом найближчих чотирьох років сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки. Це остання угода, яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility. Ми вдячні ЄС за допомогу у відновленні України та створення нових інвестиційних можливостей у довгостроковій перспективі», — наголосила Свириденко.
У відомстві додали, що бюджетна підтримка за першою складовою програми, включно з кредитними та грантовими коштами, складає 38,27 млрд євро. Програма забезпечить надходження траншів відповідно до квартального графіка виконання індикаторів. У 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро будуть грантовою допомогою.
Раніше ми писали, що до українського державного бюджету надійшов транш від Європейського Союзу обсягом 1,9 млрд євро за програмою Ukraine Facility.
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