В «Укрэнерго» объяснили, что значит «отключение света по нескольким очередям»

Применение только двух очередей означает, что продолжительность отключений света будет меньше

В регионах Украины снизили объем ограничений потребления электроэнергии во вторник, 9 июля. Об этом сообщило «Укрэнерго».

«Применение двух очередей отключения продлено до 16:00. Объем ограничений после 16:00 будет уточняться», — говорится в сообщении.

Применение только двух очередей означает, что продолжительность отключений света будет меньше.

Также «Укрэнерго» объяснили, что значит «отключение света по нескольким очередям».

Если отключают 1 очередь — света не будет 4 часа в сутки;

2 очереди — 8 часов;

3 очереди — 12 часов;

4 очереди — более 12 часов.

Ранее «Укрэнерго» сообщало, что с утра и до 14:00 будут применяться две очереди графиков почасовых отключений. А дальше — из-за усиления жары — планировалось применить три-четыре очереди.