В «Укрэнерго» объяснили, что значит «отключение света по нескольким очередям»

В регионах Украины снизили объем ограничений потребления электроэнергии во вторник, 9 июля. Об этом сообщило «Укрэнерго».
«Применение двух очередей отключения продлено до 16:00. Объем ограничений после 16:00 будет уточняться», — говорится в сообщении.
Применение только двух очередей означает, что продолжительность отключений света будет меньше.
Также «Укрэнерго» объяснили, что значит «отключение света по нескольким очередям».
Если отключают 1 очередь — света не будет 4 часа в сутки;
2 очереди — 8 часов;
3 очереди — 12 часов;
4 очереди — более 12 часов.
Ранее «Укрэнерго» сообщало, что с утра и до 14:00 будут применяться две очереди графиков почасовых отключений. А дальше — из-за усиления жары — планировалось применить три-четыре очереди.
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