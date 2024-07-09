Застосування лише двох черг означає, що тривалість відключень світла буде меншою.

У регіонах України знизили обсяг обмежень споживання електроенергії у вівторок, 9 липня. Про це повідомило Укренерго.

«Застосування двох черг відключення продовжено до 16:00. Обсяг обмежень після 16:00 уточнюватиметься», — йдеться у повідомленні.

Застосування лише двох черг означає, що тривалість відключень світла буде меншою.

Також в «Укренерго» пояснили, що означає «відключення світла за кількома чергами».

Якщо відключають 1 чергу — світла не буде 4 години на добу;

2 черги — 8 годин;

3 черги — 12 годин;

4 черги — понад 12 годин.

Раніше «Укренерго» повідомляло, що з ранку і до 14:00 будуть застосовуватися дві черги графіків погодинних відключень. А далі — через посилення спеки — планувалося застосувати три-чотири черги.