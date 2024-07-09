В Калмыкии РФ в 300 км от Украины упала и взорвалась крылатая ракета «Калибр»

Утром 8 июля упала и взорвалась крылатая ракета в степи около села Соленое в 180 километрах от города Элиста Республика Калмыкия РФ. Об этом со ссылкой на источник сообщил Телеграм-канал ASTRA.

Российская полиция отрапортовала, что это была ракета 3М14 «Калибр». На месте взрыва осталась двухметровая воронка, вокруг разбросало осколки. Судя по всему, ракета была неисправна. Обошлось без разрушений или пострадавших.

От села Соленое до границы с Украиной больше 300 километров. По данным производителя ракет, предельная дальность «Калибров» по наземным целям превышает 2500 километров. Эти ракеты использует ВМФ России.

Напомним, что утром 9 июля дроны ГУР и СБУ атаковали военный аэродром в Астраханской области РФ. Под удар также мог попасть полигон.