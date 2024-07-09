У Калмикії РФ за 300 км від України впала і вибухнула крилата ракета «Калібр»

Вранці 8 липня впала і вибухнула крилата ракета у степу біля села Солоне за 180 кілометрів від міста Еліста Республіка Калмикія РФ. Про це з посиланням на джерело повідомив Телеграм-канал ASTRA.

Російська поліція відрапортувала, що це була ракета 3М14 «Калібр». На місці вибуху залишилася двометрова вирва, довкола розкидало уламки. Зважаючи на все, ракета була несправна. Обійшлося без руйнувань чи постраждалих.

Від села Солоне до кордону з Україною понад 300 кілометрів. За даними виробника ракет, гранична дальність «Калібрів» по наземних цілях перевищує 2500 кілометрів. Ці ракети використовує ВМФ Росії.

Нагадаємо, що вранці 9 липня дрони ГУР та СБУ атакували військовий аеродром в Астраханській області РФ. Під удар також міг потрапити полігон.