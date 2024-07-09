Дроны ГУР и СБУ атаковали военный аэродром в Астраханской области РФ: под удар мог попасть и полигон

Последствия атаки дронов ГУР и СБУ на Астраханскую область РФ. Фото: кадр из видео

Утром 9 июля украинские беспилотники ударили по Астраханской области РФ. Об этом сообщил Телеграм-канал ASTRA.

Предположительно, были атакованы военный полигон и аэродром

В Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении пяти БПЛА в Астраханской области. При этом очевидцы публикуют кадры с пролетами и ударами дронов.

Из-за воздушной атаки приостанавливали работу аэропорты Волгоградской и Астраханской областей: ограничения вводили на период с 03:55 до 09:35.

В издании «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинских спецслужбах сообщили, что в ходе совместной операции беспилотники ГУР и СБУ атаковали военный аэродром «Ахтубинск» в Астраханской области.

Во время атаки БПЛА на военный аэродром «Ахтубинск» российские Телеграм-каналы писали о работе ЗРК «Панцирь» и серии сильных взрывов. Впоследствии эту информацию удалили. Это свидетельствует об успешной атаке, ведь обычно российские власти зачищают информационное пространство при поражении важных военных объектов.

Напомним, что 9 июля украинский беспилотник ударил по электроподстанции в Курской области РФ. В результате атаки там возник пожар.