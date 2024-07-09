Российская авиация скинула авиабомбу на Торецк: есть погибший

9 июля в 12:40 российская армия атаковала Торецк. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.
Как отметила спикер, по предварительным данным, россияне ударили по городу авиабомбой КАБ-250.
«В результате обстрела получил травмы, несовместимые с жизнью, мужчина 62 лет», – рассказала она.
Напомним, что 9 июля российские войска ударили по Краматорску, где под обстрел попал жилой район. В результате атаки есть пострадавшие.
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