Российская авиация скинула авиабомбу на Торецк: есть погибший

9 июля в 12:40 российская армия атаковала Торецк. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

Как отметила спикер, по предварительным данным, россияне ударили по городу авиабомбой КАБ-250.

«В результате обстрела получил травмы, несовместимые с жизнью, мужчина 62 лет», – рассказала она.

Напомним, что 9 июля российские войска ударили по Краматорску, где под обстрел попал жилой район. В результате атаки есть пострадавшие.