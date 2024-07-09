Российские войска ударили по Краматорску: под обстрел попал жилой район, есть пострадавшие

Последствия обстрела Краматорска. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Во вторник, 9 июля, приблизительно в 14:00, был обстрелян Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».



Отмечается, что под обстрел попал жилой район.



По предварительной информации, есть пострадавшие. В окнах выбиты стёкла, машины подсечены осколками.



В местных чатах жители пишут, что к месту прилёта выехали машины скорой помощи.

Обновлено. Ранены четыре человека, включая шестилетнего ребенка, сообщил глава городской военной администрации Александр Гончаренко.



Позже глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин уточнил, что в Краматорске ранены три человека.



Отмечается, что у шестилетнего ребенка легкое ранение. Но из двух раненых взрослых один человек находится в тяжелом состоянии.



Произошло попадание в девятиэтажный дом, еще две многоэтажки были повреждены, отметил Филашкин.

Напомним, утром 8 июля Краматорск Донецкой области был обстрелян российскими войсками. Обошлось без пострадавших.