Російська авіація скинула авіабомбу на Торецьк: є загиблий

9 липня о 12:40 російська армія атакувала Торецьк. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

Як зазначила речниця, за попередніми даними, росіяни вдарили по місту авіабомбою КАБ-250.

«В результаті обстрілу отримав травми, несумісні з життям, чоловік 62 років», - розповіла вона.

Нагадаємо, що 9 липня російські війська вдарили по Краматорську, де під обстріл потрапив житловий район. Внаслідок атаки є постраждалі.