Ракетный удар по «Охматдету»: идентифицированы российские военные, которые причастны к обстрелу больницы

OSINT-аналитикам удалось установить имена российских военных, которые причастны к ракетному удару по детской больнице «Охматдет» в Киеве и другим городам Украины 8 июля. Об этом в своем расследовании сообщил OSINT-проект Molfar.
Исследователи полагают, что в здание «Охматдета» было несколько попаданий. Новый корпус онкологического отделения был поврежден крылатой ракетой Х-101, которая перед ударом имела типичную нисходящую траекторию и не имела видимых повреждений, что нивелирует тезис российской пропаганды о ее предыдущем поражении средствами ПВО. Носителями именно таких ракет являются бомбардировщики Ту-22М2, Ту-160 и Ту-95МС. В частности, Ту-95МС базируются на территории российской авиабазы «Энгельс-2» в Саратовской области.
В ходе расследования аналитики идентифицировали конкретные военные подразделения и личный состав, который принимал участие в ракетном ударе по больнице «Охматдет». Отмечается, что эту информацию они получили «благодаря сотрудничеству с конфиденциальными источниками внутри соответствующих государственных структур».
За атаками стоят следующие военные подразделения РФ:
Ниже приведены имена, должности и звания российских военных, ответственных за удар по «Охматдету».
Напомним, что 8 июля Россия нанесла ракетный удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве. По данным ГСЧС Украины, в результате атаки там погибли два человека, еще 32 – получили ранения, среди них восемь детей.
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