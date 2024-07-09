Ракетный удар по «Охматдету»: идентифицированы российские военные, которые причастны к обстрелу больницы

Последствия ракетного удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля. Фото: ГСЧС Украины

OSINT-аналитикам удалось установить имена российских военных, которые причастны к ракетному удару по детской больнице «Охматдет» в Киеве и другим городам Украины 8 июля. Об этом в своем расследовании сообщил OSINT-проект Molfar.

Исследователи полагают, что в здание «Охматдета» было несколько попаданий. Новый корпус онкологического отделения был поврежден крылатой ракетой Х-101, которая перед ударом имела типичную нисходящую траекторию и не имела видимых повреждений, что нивелирует тезис российской пропаганды о ее предыдущем поражении средствами ПВО. Носителями именно таких ракет являются бомбардировщики Ту-22М2, Ту-160 и Ту-95МС. В частности, Ту-95МС базируются на территории российской авиабазы ​​«Энгельс-2» в Саратовской области.

В ходе расследования аналитики идентифицировали конкретные военные подразделения и личный состав, который принимал участие в ракетном ударе по больнице «Охматдет». Отмечается, что эту информацию они получили «благодаря сотрудничеству с конфиденциальными источниками внутри соответствующих государственных структур».

За атаками стоят следующие военные подразделения РФ:

44-я ракетная бригада Воздушно-космических сил России – воинская часть 83122;

22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия Командования дальней авиации Воздушно-космических сил России – воинская часть 06987, базирующаяся на аэродроме «Энгельс»;

52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк Авиационной дивизии Командования дальней авиации Воздушно-космических сил России – воинская часть 33310, базирующаяся на аэродроме «Шайковка».

Ниже приведены имена, должности и звания российских военных, ответственных за удар по «Охматдету».

Напомним, что 8 июля Россия нанесла ракетный удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве. По данным ГСЧС Украины, в результате атаки там погибли два человека, еще 32 – получили ранения, среди них восемь детей.



