Ракетная атака на «Охматдет»: СБУ сообщили, какой ракетой РФ ударила по детской больнице

Россия ударила по Охмадиту крылатой ракетой Х-101. Фото: СБУ

Российские оккупанты сегодня, 8 июля, ударили по детской больнице «Охматдет». Следователи Службы безопасности Украины сообщили, что армия РФ применила стратегическую крылатую ракету Х-101. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



«СБУ квалифицировала удар рф по Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что на места «прилета» уже найдены соответствующие доказательства, в частности, обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.



«Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист — это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия», — отметил председатель СБУ Василий Малюк.



Ранее мы писали, что российские войска утром 8 июля нанесли массированный удар по Украине, использовав ракеты. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 38 из 30 воздушных целей.