Донетчина: за сутки из-за обстрелов РФ 1 человек погиб, есть пострадавшие

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 9 июля, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов один человек погиб в Торецке, также известно о 7 пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 9 июля россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Торецке», — отметил он.





Кроме того, по словам Филашкина, еще 7 человек получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2073 человека, получили ранения — 5345. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, российская армия 10 июля ударила по территории Украины ракетами и ударными дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 14 из 20 дронов.