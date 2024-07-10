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Силы ПВО сбили 14 дронов-камикадзе — Олещук

10 июля 2024, 09:44

Силы ПВО сбили 14 дронов-камикадзе — Олещук

Российская армия 10 июля ударила по территории Украины ракетами и ударными дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 14 из 20 дронов. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

«В ночь на 10 июля 2024 года противник атаковал одной баллистической ракетой «Искандер-М» и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из оккупированного Крыма, а также 20-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из района Приморско-Ахтарск — РФ, мыс Чауда — Крым», — отметил он.



По словам Олещука, в результате боевой работы сбито 14 «шахедов» в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях.

Кроме того, с помощью ракет была атакована портовая инфраструктура Одесской области. В результате активного противодействия три вражеские ракеты Х-59/Х-69 и три ударных БпЛА не достигли своих целей.

Ранее мы писали, что  президент Джо Байден заявил об «исторической» передаче Украине пяти дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны от США и партнеров.

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