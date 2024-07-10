В Краматорской ГВА уточнили данные о пострадавших в результате российского удара 9 июля

В Краматорской городской военной администрации уточнили данные о количестве пострадавших в результате российской ракетной атаки 9 июня. Фото: Дмитрий Глушко/Новости Донбасса

В городской военной администрации Краматорска уточнили данные о количестве пострадавших в результате российского ракетного удара вчера, 9 июля.

Отмечается, что в результате ракетной атаки ранения получили пять человек, один из которых — ребенок.

«Разной степени повреждения получили 10 многоэтажек и 2 учебных заведения», — дополнили в ГВА.

Напомним, во вторник, 9 июля, приблизительно в 14:00, войска РФ обстреляли Краматорск Донецкой области. Под обстрел попал жилой район города.