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В Краматорской ГВА уточнили данные о пострадавших в результате российского удара 9 июля

10 июля 2024, 10:50

В Краматорской ГВА уточнили данные о пострадавших в результате российского удара 9 июля

В Краматорской городской военной администрации уточнили данные о количестве пострадавших в результате российской ракетной атаки 9 июня. Фото: Дмитрий Глушко/Новости Донбасса В Краматорской городской военной администрации уточнили данные о количестве пострадавших в результате российской ракетной атаки 9 июня. Фото: Дмитрий Глушко/Новости Донбасса

В городской военной администрации Краматорска уточнили данные о количестве пострадавших в результате российского ракетного удара вчера, 9 июля. 

Отмечается, что в результате ракетной атаки ранения получили пять человек, один из которых — ребенок.

«Разной степени повреждения получили 10 многоэтажек и 2 учебных заведения», — дополнили в ГВА.

Напомним, во вторник, 9 июля, приблизительно в 14:00, войска РФ обстреляли Краматорск Донецкой области. Под обстрел попал жилой район города.

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