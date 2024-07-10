У Краматорській МВА уточнили відомості про постраждалих внаслідок російського удару 9 липня

У міській військовій адміністрації Краматорська уточнили кількість постраждалих від російського ракетного удару вчора, 9 липня.
Зазначається, що в результаті ракетної атаки поранені п'ятеро людей, серед них — дитина.
«Різного ступеня пошкодження мають 10 багатоповерхівок та 2 навчальні заклади», — доповнили у МВА.
Нагадаємо, у вівторок, 9 липня, приблизно о 14:00, війська РФ обстріляли Краматорськ Донецької області. Під обстріл потрапив житловий район міста.
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