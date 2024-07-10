Массированный обстрел Украины 8 июля: появилось первое подтверждение запуска ракет «Калибр» из Каспийского моря

Ракета «Калибр» над Каспийским морем. Фото: кадр из видео

В сети появилось видео с пролетом двух крылатых ракет «Калибр» над Каспийским морем во время ракетной атаки на Украину 8 июля. Об этом стало известно из сообщения в Телеграм-канале офицера ВСУ «Полковник ГШ».

Ракеты летели на гранично малой высоте – 10-15 метров.

Это первое подтверждение пусков крылатых ракет комплекса «Калибр-НК» каспийской флотилией ВМФ РФ.

Напомним, что утром 8 июля в Калмыкии РФ в 300 км от Украины упала и взорвалась крылатая ракета «Калибр».