Массированный обстрел Украины 8 июля: появилось первое подтверждение запуска ракет «Калибр» из Каспийского моря

В сети появилось видео с пролетом двух крылатых ракет «Калибр» над Каспийским морем во время ракетной атаки на Украину 8 июля. Об этом стало известно из сообщения в Телеграм-канале офицера ВСУ «Полковник ГШ».
Ракеты летели на гранично малой высоте – 10-15 метров.
Это первое подтверждение пусков крылатых ракет комплекса «Калибр-НК» каспийской флотилией ВМФ РФ.
Напомним, что утром 8 июля в Калмыкии РФ в 300 км от Украины упала и взорвалась крылатая ракета «Калибр».
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