Масований обстріл України 8 липня: з'явилося перше підтвердження запуску ракет «Калібр» із Каспійського моря

Ракета «Калібр» над Каспійським морем. Фото: кадр із відео

У мережі з'явилося відео із прольотом двох крилатих ракет «Калібр» над Каспійським морем під час ракетної атаки на Україну 8 липня. Про це стало відомо із повідомлення в Телеграм-каналі офіцера ЗСУ «Полковник ГШ».

Ракети летіли на гранично малій висоті – 10-15 метрів.

Це перше підтвердження пусків крилатих ракет комплексу «Калібр-НК» каспійською флотилією ВМФ РФ.

Нагадаємо, що вранці 8 липня в Калмикії РФ за 300 км від України впала і вибухнула крилата ракета «Калібр».