Покровску в Донецкой области не хватает людей разных профессий — кого ищут компании

В Покровске Донецкой области — кадровый голод. Остро не хватает квалифицированных специалистов, в частности умеющих управлять специализированной техникой, сообщает телекомпания «Орбита». На дефицит специалистов в громаде указывают с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.



Сейчас некоторые «мужские» специальности осваивают женщины. Работники некоторых городских коммунальных предприятий могут за день выполнить несколько видов работ на разных машинах.



На предприятии «Покровскводоканал» трудятся более 200 сотрудников, а должно быть на 115 больше.



В службе занятости рассказали, что местным компаниям не хватает слесарей, контролеров, экономистов, бухгалтеров, дворников, водителей, работников горных профессий и так далее.