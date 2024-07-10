Покровську на Донеччині не вистачає людей різних професій — кого шукають компанії

У Покровську Донецької області кадровий голод. Гостро не вистачає кваліфікованих спеціалістів, зокрема тих, хто вміє керувати спеціалізованою технікою, повідомляє телекомпанія «Орбіта». На дефіцит фахівців у громаді вказують із самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.



Наразі деякі «чоловічі» спеціальності освоюють жінки. Працівники деяких міських комунальних підприємств можуть протягом дня виконати кілька видів робіт на різних машинах.



На підприємстві «Покровськводоканал» працює понад 200 співробітників, а має бути на 115 більше.



У службі зайнятості розповіли, що місцевим компаніям не вистачає слюсарів, контролерів, економістів, бухгалтерів, двірників, водіїв, працівників гірничих професій тощо.