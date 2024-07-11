В Германию экстрадировали подозреваемого в убийстве 9-летней украинки: он молчит

Девятилетнюю украинскую девочку Валерию убили в июне этого года в Германии. Фото: Bild

Подозреваемого в убийстве 9-летней девочки из Украины Валерии задержали в Чехии и уже экстрадировали в Германию, где в июне этого года и было совершено преступление. Об этом сообщило управление полиции немецкого города Хемниц в Саксонии.

«После того, как чешские власти удовлетворили запрос об экстрадиции, подозреваемого передали властям Германии», — говорится в сообщении.

В немецкой полиции уточнили, что обвиняемый уже предстал перед следственным судьей, но никак не прокомментировал обвинения в свою сторону.

«Ордер на арест, выданный районным судом Хемница, был оставлен в силе, и обвиняемый сейчас находится под стражей в саксонской тюрьме», — отметили в полиции.

Подозреваемого 36-летнего гражданина Молдовы задержали в Праге еще 14 июня. Его обвиняют в жестоком убийстве девятилетней Валерии, которая считалась пропавшей без вести с 3 июня 2024 года.

Валерия вместе с мамой перебралась жить в Германию из-за полномасштабного вторжения России.

Напомним, 9-летняя украинка Валерия из Днепропетровской области исчезла еще утром понедельника, 3 июня. Как проинформировала полиция, ребенок сел в автобус, но в начальной школе так и не появился. В тот же день ее объявили в розыск.

Уже 7 июня к поискам девочки было привлечено около 300 человек. Полиция заявила, что обыскивает весь город. К поискам привлекли спасательных собак, которые искали девочку в лесах, полях, лугах и заброшенных зданиях.

12 июня полиция объявила, что тело девочки нашли примерно в четырех километрах от ее дома.