До Німеччини екстрадували підозрюваного у вбивстві 9-річної українки: він мовчить

Дев'ятирічну українську дівчинку Валерію було вбито у червні цього року у Німеччині. Фото: Bild

Підозрюваного у вбивстві 9-річної дівчинки з України Валерії затримали в Чехії та вже екстрадували до Німеччини, де у червні цього року і був скоєний злочин. Про це повідомило управління поліції німецького міста Хемніц у Саксонії.

«Після того, як чеська влада задовольнила запит про екстрадицію, підозрюваного передали владі Німеччини», — йдеться у повідомленні.

У німецькій поліції уточнили, що обвинувачений уже постав перед слідчим суддею, але ніяк не прокоментував звинувачення у свій бік.

«Ордер на арешт, виданий районним судом Хемніца, залишений у силі, і обвинувачений зараз перебуває під вартою у саксонській в'язниці», — зазначили в поліції.

Підозрюваного 36-річного громадянина Молдови затримали у Празі ще 14 червня. Його звинувачують у жорстокому вбивстві дев'ятирічної Валерії, яка вважалася зниклою безвісти з 3 червня 2024 року.

Валерія разом із мамою перебралася жити до Німеччини через повномасштабне вторгнення Росії.

Нагадаємо, 9-річна українка Валерія із Дніпропетровської області зникла вранці 3 червня. Як поінформувала поліція, дитина сіла в автобус, але в початковій школі так і не з'явилася. Того ж дня її оголосили у розшук.

Вже 7 червня до пошуків дівчинки залучили близько 300 людей. Поліція заявила, що обшукує все місто. До пошуків залучили також рятувальних собак, які шукали дівчинку у лісах, полях, луках та занедбаних будівлях.

12 червня поліція оголосила, що тіло дівчинки знайшли приблизно за чотири кілометри від її будинку.