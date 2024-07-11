РФ ночью атаковала Украину баллистикой и дронами: Олещук рассказал о работе ПВО

Ночью, 11 июля, российская армия атаковала территорию Украины с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны сбили все российские БПЛА. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.



«В ночь на 11 июля 2024 года противник ударил по Сумской области двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Курской области, а также атаковал 6-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Приморско-Ахтарска – РФ», — отметил он.





По словам Олещука, ударные БпЛА были сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.



К боевой работе привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.



Ранее мы писали, что 10 июля в 15:20 спасатели прибыли на пожар лесной подстилки в хвойном лесу Национального природного парка «Святые горы» за пределами поселка Александровка Донецкой области.