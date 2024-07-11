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Россияне обстреляли Национальный природный парк «Святые горы» на Донетчине: возник масштабный пожар

11 июля 2024, 11:04

Россияне обстреляли Национальный природный парк «Святые горы» на Донетчине: возник масштабный пожар

Пожар на территории Национального природного парка «Святые горы». Фото: ГСЧС в Донецкой области Пожар на территории Национального природного парка «Святые горы». Фото: ГСЧС в Донецкой области

10 июля в 15:20 спасатели прибыли на пожар лесной подстилки в хвойном лесу Национального природного парка «Святые горы» за пределами поселка Александровка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Пожар возник в результате российского обстрела. Бойцы ГСЧС полностью потушили пожар в 21:30. Огонь уничтожил 16 га лесной подстилки.

Напомним, что 9 июля российская авиация скинула авиабомбу на Торецк, в результате чего погиб местный житель.

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