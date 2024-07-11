По трассе «Константиновка-Покровск» уже есть «прилеты»: до линии фронта чуть больше пяти километров

По трассе «Константиновка-Покровск» уже есть «прилеты» российских снарядов. Об этом сообщил Телеграм-канал «Типичная Константиновка».
На канале выложили фото с подтверждением «прилета».
Сейчас расстояние от ближайшей линии боевого столкновения до трассы чуть больше пяти километров.
По данным «Новостей Донбасса», трасса «Константиновка-Покровск» не перекрыта. И некоторые люди продолжают по ней ездить.
Напомним, что российская армия оккупировала село Евгеновка в Донецкой области.
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