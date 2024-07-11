На трасі Костянтинівка-Покровськ вже є «прильоти»: до лінії фронту трохи більше п'яти кілометрів

На трасі Костянтинівка-Покровськ вже є «прильоти» російських снарядів. Про це повідомив телеграм-канал «Типова Костянтинівка».
Канал виклав фото, на якому видно вирву, що виникла внаслідок удару.
Зараз відстань від лінії бойового зіткнення до траси трохи більше п'яти кілометрів.
Відстань до траси Костянтинівка-Покровськ від зони бойових дій. Карта: DeepState
За інформацією «Новин Донбасу», траса Костянтинівка-Покровськ не перекрита. І деякі люди продовжують нею їздити.
Нагадаємо, що російська армія окупувала село Євгенівка в Донецькій області.
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