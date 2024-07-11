Переход на летнее и зимнее время в Украине планируют отменить

В Украине намерены отменить переход на зимнее и летнее время

В Украине могут отменить переход с летнего времени на зимнее и наоборот. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» и член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, на ближайшей пленарной неделе парламент рассмотрит во втором чтении законопроект №4201 об исчислении времени в Украине.

Железняк добавил, что поддержит эту инициативу.

Напомним, в Украине переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабмина № 509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3:00 часовая стрелка переводится на один час вперед, в последнее воскресенье октября в 4:00 — на один час назад.

В 2021 году вопрос об отмене этих переходов неоднократно поднимался.

На сайте парламента зарегистрирован проект закона "Об исчислении времени в Украине" (№4201) авторства тогдашнего первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, который сейчас занимает уже должность спикера.

3 марта 2021 года 277 народных депутатов приняли документ за основу. Но 19 марта в парламенте не хватило голосов, чтобы принять закон об отмене перехода на летнее время во втором чтении. Документ, который предлагал отменить сезонный перевод часов, народные избранники отправили на доработку.

В пояснительной записке говорится, что такие изменения соответствуют мировой практике.