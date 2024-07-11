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Перехід на літній та зимовий час в Україні планують скасувати

11 липня 2024, 14:43

Перехід на літній та зимовий час в Україні планують скасувати

В Україні мають намір скасувати перехід на зимовий та літній час В Україні мають намір скасувати перехід на зимовий та літній час

В Україні можуть скасувати перехід із літнього часу на зимовий та навпаки. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» та член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, найближчого пленарного тижня парламент розгляне у другому читанні законопроект №4201 про обчислення часу в Україні.

Желєзняк додав, що підтримає цю ініціативу.

Нагадаємо, в Україні перехід на зимовий та літній час відбувається відповідно до постанови Кабміну № 509 від 13 травня 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України».

Щорічно в останню неділю березня о 3:00 годинна стрілка переводиться на одну годину вперед, в останню неділю жовтня о 4:00 — на одну годину назад.

У 2021 році питання про відміну цих переходів неодноразово порушувалося.

На сайті парламенту зареєстровано проект закону «Про обчислення часу в Україні» (№4201) авторства тодішнього першого заступника голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, який наразі обіймає посаду спікера.

3 березня 2021 року 277 народних депутатів ухвалили документ за основу. Але 19 березня у парламенті не вистачило голосів, щоб ухвалити закон про відміну переходу на літній час у другому читанні. Документ, який пропонував скасувати сезонне переведення годинників, народні обранці відправили на доопрацювання.

У пояснювальній записці йдеться, що такі зміни відповідають світовій практиці.

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