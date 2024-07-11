При обстреле оккупированного Донецка пострадал один человек

Временно оккупированный Россией Донецк в четверг, 11 июля, попал под обстрел. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил так называемый глава оккупированной администрации города Алексей Кулемзин.



По уточненной информации, обстрел произошел в Петровском районе.



«В результате утреннего обстрела Петровского района по ул. Шестакова осколочные ранения получил мужчина 1959 года рождения», — отметил он.



Ранее мы писали, что 9 июля в Донецке произошел обстрел. Под удар попал Киевский район.