Під час обстрілу окупованого Донецька постраждала одна людина

Тимчасово окупований Росією Донецьк у четвер, 11 липня, потрапив під обстріл. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомив так званий голова окупованої адміністрації міста Олексій Кулемзін.



За уточненою інформацією, обстріл стався у Петрівському районі.



«Внаслідок ранкового обстрілу Петрівського району на вул. Шестакова осколкові поранення отримав чоловік 1959 року народження», — зазначив він.



Раніше ми писали, що 9 липня у Донецьку стався обстріл. Під удар потрапив Київський район.