«Когда люди садились в авто, россияне открыли по ним огонь»: полицейские под обстрелом спасли троих жителей Красногоровки

Спасение под обстрелом жителей Красногоровки. Фото: кадр из видео

Группа «Белый ангел» эвакуировала троих жителей города Красногоровка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.

По имеющейся информации, в Красногоровке остается около 300 человек. Российские войска не оставляет попыток захватить город, штурмуют улицу за улицей, уничтожая мирное население. Чтобы выжить, люди обращаются в полицию с просьбой об эвакуации в более безопасные регионы Украины. Группа «Белый ангел», рискуя жизнью, подъезжает на максимально возможное расстояние к линии фронта.

В этот раз полицейские вывезли 68-летнюю женщину с 43-летним сыном, а также 73-летнего мужчину. Люди пешком прошли несколько километров до оговоренного места, откуда их забрали правоохранители. Заехать в горящий город даже на бронетранспорте сейчас невозможно. В момент, когда жители садились в автомобиль, россияне открыли по ним огонь. Однако «Белые ангелы» на скорости вывели машину из-под обстрела. Никто не пострадал.

Эвакуированных людей доставили в пункт переселенцев в город Курахово, откуда они отправятся в города Покровск и Днепр.

Напомним, что по трассе «Константиновка-Покровск» уже есть «прилеты» российских снарядов.