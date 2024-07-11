«Коли люди сідали в авто, росіяни відкрили по них вогонь»: поліцейські під обстрілом врятували трьох мешканців Красногорівки

Порятунок під обстрілом мешканців Красногорівки. Фото: кадр із відео

Група «Білий янгол» евакуювала трьох мешканців міста Красногорівка Донецької області. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції у Донецькій області.

За наявною інформацією, у Красногорівці залишається близько 300 людей. Російські війська не залишають спроб захопити місто, штурмують вулицю за вулицею, знищуючи мирне населення. Щоб вижити, люди звертаються до поліції з проханням про евакуацію до безпечніших регіонів України. Група «Білий янгол», ризикуючи життям, під'їжджає на максимально можливу відстань до лінії фронту.

Цього разу поліцейські вивезли 68-річну жінку із 43-річним сином, а також 73-річного чоловіка. Люди пішки пройшли кілька кілометрів до обумовленого місця, де їх забрали правоохоронці. Заїхати в місто, що горить, навіть на бронетранспорті зараз неможливо. У момент, коли мешканці сідали в автомобіль, росіяни відкрили по них вогонь. Проте «Білі янголи» на швидкості вивели машину з-під обстрілу. Ніхто не постраждав.

Евакуйованих людей доставили до пункту переселенців у місто Курахове, звідки вони вирушать до міст Покровська та Дніпро.

Нагадаємо, що по трасі «Костянтинівка-Покровськ» вже є «прильоти» російських снарядів.